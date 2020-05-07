受疫情及國際原油價格持續下跌影響，許多民眾逐漸調整交通通勤方式，過往較常習慣搭乘大眾運輸交通工具，轉向個人交通工具或使用共享汽機車平台，台新銀行因應需求改變，與國內知名汽機車品牌合作，推出刷卡支付購車訂金好禮或刷卡金回饋，共享汽機車綁定台新信用卡支付，最高50％加碼回饋，陪伴民眾防疫期交通需求。

根據交通部領牌數據資料顯示，今年第一季新車銷售成長率達8.2％，業者也反應共享汽機車騎乘次數，較去年第四季成長超過20％，成為疫情期間少數業績逆勢成長的行業。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，民眾因防疫考量進而改變通勤交通習慣，致相關購車需求增加，應民眾購車需求，該行與國內車市龍頭品牌LEXUS及TOYOTA共同推出購車訂金滿額回饋，刷卡支付LEXUS購車訂金5萬元，及刷卡支付TOYOTA購車訂金3萬元均可獲贈好禮。喜愛電動機車的民眾，若刷台新信用卡購買Gogoro電動機車，單筆滿5萬可獲700元刷卡金回饋（需登錄），及低利分期優惠。

黃天麟指出，隨著共享汽機車越趨成熟，民眾租借使用率大幅提升，該行也提供相關優惠鼓勵民眾多加利用，今年6月30日前綁定台新@GoGo卡支付GoShare、WeMo騎乘金即獲最高3.5％回饋，首次註冊騎乘WeMo再提供80元騎乘金。6月底前綁定台新@GoGo及FlyGo卡支付GoShare騎乘金，每周騎乘滿額享最高50％加碼回饋，若使用共享汽車Smart2go APP綁定台新信用卡，可獲每日租金（不分平假日）5折優惠，期成為陪伴民眾滿足防疫時期的交通需求的智慧好夥伴。

(工商 )