據路透報導，大陸中央應對新冠疫情工作領導小組7日召開會議指出，要進一步提高常態化防控的精準性，推動更多生活服務設施恢復經營，帶動消費回升；同時，要加速提高核酸檢測能力，保證檢測安全、快速、可靠。

大陸國務院總理李克強在會議中提到，大陸各地要加緊評估五一期間，人員大規模流動和一定範圍聚集情況下，防控舉措效果，總結旅遊景區、餐館、住宿、商場等場所「既有利於防控、又有利於復市」的有效做法，進一步提高常態化防控的精準性。

李克強還說，要進一步集中攻關，加快提高核酸檢測能力，尤其，要推進檢測時間短且無需實驗室的核酸快速檢測設備生產擴能，加快組織移動方艙實驗室生產，吸納更多第三方檢測機構參與核酸檢測，保證檢測安全、快速、可靠。

會議中強調，「一旦發現疫情，立即精準管控，實事求是、公開透明發布信息，絕不允許瞞報漏報。」

對於學生學習，會議也提到，大陸全境許多省分中小學已有序復學復課，部分高校學生開始返校；中小學要做好復學後的疫情防控，高校要針對學生跨區域返校、集中住宿、教室和食堂人員密集等情況，制訂更詳細的防控方案，切實做到「四早」，以科學防控推動復學復課。

(旺報 )