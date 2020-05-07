減薪有理！新冠疫情重挫航空業，華航公布第1季財報，單季大虧 37.73 億元，不僅是連續兩季虧損，虧損金額更是2009年第1季以來最高，每股虧損0.7元，凸顯這波因疫情造成的營收、獲利重挫，已讓成本結構失衡的華航雪上加霜。

華航今日董事會也宣布，將以售後租回方式處分5架A330-300客機，價格方面因處於商業談判階段，價格金額尚未確定，將於簽約後補行公告 。

相較華航，同樣是政府是大股東，「地上跑」的高鐵雖然有傷，但情況好一點。台灣高鐵第一季合併營收96億元，年減18.38％；單季稅後純益11.3億元，年減50.63％，每股純益0.2元，是近4 年以來新低。

華航、台灣高鐵相繼「放榜」後，法人認為，包括長榮航等接下來將公布的其他運輸業者，獲利恐怕都不會太好看，畢竟新冠疫情重挫的是民眾信心，是營收大減、甚至沒有營收入帳的問題，跟會不會賺錢沒有太大關係了。

華航表示，受疫情影響，各國持續提升旅遊警示並進行邊境管制，導致航班取消且旅客減少，整體客運收入較去年同期衰退，不過，貨運因各國醫療物資運送需求急遽上升，加上公司因應市場變化機動調節運能，整體貨運收入較去年同期成長。

高鐵因為這波衝擊，陸續進行第一和第二階段的減班計畫，預料疫情衝擊仍將延續至第2季，雖然剛公布的4 月營收僅 20.34 億元，連續第 3 個月創單月新低紀錄，不過隨著疫情和緩，5月又有母親節，法人認為有機會擺脫營運谷底的困境。

(中時 )