何妤玟、張心妍等人上《醫次搞定》。（緯來提供）

女人的苦只有女人知道！爆出已離婚多時的何妤玟，日前首度被緯來《醫次搞定》節目跟拍一天，揭開她送小孩上學後，除了上通告錄影又要經營瑜伽教室，身兼多職的忙碌生活，。她在節目中坦言當媽媽後，有陣子每天壓力大到開始借酒澆愁，甚至一度想去參加戒酒班：「我以前單身的時候，很喜歡到印度跟海島國家練瑜伽，現在看著那些照片都會掉眼淚，懷疑自己得了憂鬱症。」

何妤玟也認為男人跟女人天生不一樣，男人需要解決問題，女人則需要解決情緒：「只要把女人情緒解決好，她一個人可以當十個人用。」

同場來賓張心妍嫁入豪門，也自爆跟兩個女兒同月生日，老公居然說不用特地幫她過生日。她也分享剛生小孩後心理不知如何調適：「生完第一胎的時候，擠奶擠到會無意識地落淚，甚至不知道自己為什麼會哭，想減重又怕沒有奶水，心情沮喪到還出現耳鳴症狀。」耳鼻喉科醫師表示，有耳鳴、焦慮症狀的女性會把它稱作「女巫家族」，約有百分之二十的女性大腦較敏感且神經質，普遍有偏頭痛體質、容易會焦慮、頭暈及耳鳴，加上產後睡眠時間不足，造成大腦過度放電，症狀就會更顯著。

急診科醫師田知學形象一向很正能量，竟然也有產後慘不忍睹的經歷，因為老公是美國人，懷孕期間住國外，除了環境適應不良，加上自然產時小孩心跳下降，需要緊急剖腹：「醫院都希望我趕快出院，因為帳單居然要10萬美金，等於300萬台幣。」她出院回到家之後又發現因為奶水不足，害小孩黃疸，甚至連肚子剖腹的傷口都爆開，流出一堆膿，還必須自己換藥，還好有老公貼心舉動，一個擁抱再加上一句「妳是全世界最棒的媽媽、最棒的太太」，讓她覺得辛苦都值得了。

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(中時 )