不滿金正恩被拿去類比韓國瑜，《朝鮮經貿文化情報 DPRK》高分貝反駁高嘉瑜「比喻不倫不類」 (圖／翻攝自《朝鮮經貿文化情報 DPRK》臉書)

近日罷韓風波延燒，與北韓最高領導人金正恩可謂當前台灣兩大熱門話題。前天(5日)民進黨立委高嘉瑜在節目上痛批高雄市政府只准挺韓，不准罷韓，韓國瑜根本是高雄版金正恩，此話讓專營北韓新聞的「朝鮮經貿文化情報 DPRK」大為不滿，痛批高嘉瑜比喻「不倫不類」。

高嘉瑜在《年代向錢看》中，稱韓國瑜的高雄市府想方設法阻擋罷韓，拆了罷韓看板後，又用各種手段要裁罰集會的人，高雄宛如一個小北韓，韓國瑜更是高雄版的金正恩，只准挺韓，不准罷韓。

對此《朝鮮經貿文化情報 DPRK》非常不滿，發出三點聲明反擊高嘉瑜「做不當類比」。粉專首先表示，台灣關於朝鮮的新聞，朝鮮都有在關注，高嘉瑜是認真做事的立委，應該珍惜台灣與朝鮮友好的民間交流。

接著粉專表示：「不要把金正恩同志與高雄市長韓國瑜做那種不倫不類且奇怪的對比」。粉專指出，金正恩受到朝鮮舉國愛戴，執政10年間興建許多利國利民的建設，人民也從苦難行軍時期漸漸恢復，大小會議都親自主持，還奔走國際周旋在強國中，成果不遜於兩位偉人(金日成、金正日)，怎可拿韓國瑜來比。

粉專最後也呼籲，要求大家正名朝鮮，不要再叫北韓，也歡迎高嘉瑜有空可以到朝鮮旅遊，重新認識這個國家，更表示台灣吵政治，不要扯到北韓這邊來。

事實上早在去年10月，《朝鮮經貿文化情報 DPRK》就曾與韓國瑜槓上，當時角逐總統大選的韓國瑜嗆聲蔡英文鎖國政策，稱台灣跟北韓一樣鎖住了，遭粉專嚴詞痛批「不要消費朝鮮，因為你根本不懂」，引發熱烈討論。

(中時電子報)