隨著氣溫逐漸上升，新冠肺炎疫情似乎開始降溫，全球各國開始考慮解封。而3月出現重挫的全球股市，也在4月出現反彈。統計3月23日至4月30日，S&P亞太（不含日本）REITs指數反彈逾三成、MSCI亞太（不含日本）公用事業指數與MSCI亞太（不含日本）基礎建設指數也有超過二成的反彈。

中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿建議，在景氣末段透過分批布局的方式，長期投資於亞太實質資產，更能分散投資風險，同時掌握穩定股利。

陳雯卿表示，3月受到股災影響，相對具有防禦力的實質資產也遭到錯殺；然而，股災後的回復力驚人，統計至4月30日，亞太實質資產在股災後的反彈幅度相當亮眼，顯見在景氣循環末段，實質資產的防禦力仍相當堅強。

尤其基礎建設、公用事業往往具備獨占或寡占性質，因此無論景氣循環位於哪個階段，依舊能夠提供穩定現金流，再加上REITs在市場波動中仍能提供穩定的租金收入，結合三項實質資產，能為資產撐開一層防護罩。

此外，美國聯準會（Fed）自本月起將開始購債，本次甚至史無前例地買入被降評的垃圾級債券。她認為，在市場資金與財政政策相對寬鬆的環境下，實質資產三大產業可望相對受惠。

在疫情的衝擊下，油價也成為市場關注焦點，而實質資產與原油相關係數較低，不易受到原油價格波動影響。根據彭博資料，從2018年到今年1月底，與原油價格相關度最低的資產分別是亞太REITs為0.127，亞太公用事業為0.148，這兩者相較亞太股票指數、高收益債等風險性資產，與原油的相關度都來得更低。

中國信託亞太實質收息多重資產基金（配息來源可能為本金）4月30日已獲主管機關核准成立，投資人可以透過定期定額方式分散布局。

(工商 )