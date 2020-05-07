國銀因防疫措施讓行員居家辦公，結果竟遭詐騙數十萬美元！金管會銀行局7日證實，本案發生在國銀海外分行，主要是因電子郵件地址一個字母不同，銀行未核對出來而被詐騙，不屬於中油及台塑被駭客入侵案，目前針對本案已在2020年4月30日要求金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）發布「會員機構海外分行遭受商業電子郵件詐騙事件」警訊，並作二大資安內控措施。

銀行局官員指出，最近有收到銀行通報的重大偶發事件詐騙案，發現有駭客組織假冒某銀行企業客戶，寄匯款交易指示的email給這家銀行的窗口，要求轉帳到特定的帳戶，接獲電子郵信的銀行人員，因為居家辦公，未依內部規定向客戶進行確認就轉到了海外分行，而海外分行行員也沒有確認，就把錢匯到詐騙帳戶，隔幾天又故技重施，行員發現該客戶交易習慣不同於平日，這才發現被詐騙。由於金額不小，這家銀行海外分行除向當地警方報案外，也依規定向金管會通報重大偶發事件。

銀行局官員指出，本案金管會已轉知各銀行在疫情期間居家辦公，應確實落實執行相關資安及內控要求，應注意下列事項：

第一，銀行公會所訂「金融機構辦理電腦系統資訊安全評估辦法」，已規定金融機構每年應至少一次針對使用電腦系統人員，在安全監控範圍內，寄發演練郵件，加強資通安全教育，以防範惡意程式透過社交方式入侵。

金融機構在疫情期間, 更應確實落實社交工程演練及資通安全教育訓練，以強化使用者資安認知及警覺，避免居家辦公人員成為犯罪組織社交工程攻擊的目標。

第二，為加強管控疫情期間的匯款交易，對於交易指示的簽名及電子郵件位址，須仔細核對，以免部分員工居家辦公、執行交易人力減少，導致未能及時察覺偽冒匯款交易指示。

金融機構對於非面對面的一定金額以上交易，或有短期密集等不尋常交易特徵者，應另有人員向客戶確認交易的程序才能執行並留存紀錄。

(工商 )