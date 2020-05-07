人妻突然變巨乳 老公真實反應網笑翻(影片源自Youtube)

日本正妹OL莉娜（Reina）平時經營YouTube頻道「丸の内OLレイナ」，影片中莉娜通常會戴口罩，僅露出一對可愛的眼睛，大多包緊緊看不出身材曲線，前陣子她只穿運動內衣，難得露出好身材，在鏡頭前健身教大家如何讓平胸升級，掀起網友熱議。

最近莉娜拍攝另一部影片，因為老公愛大胸部，因此她決定「滿足老公慾望」，即使莉娜身材已經算完美，胸部其實也不小，只是沒有達到老公夢想的「超胸」，莉娜穿上「詐騙胸部」，決定給老公一個驚喜。

一開始莉娜用原本身材穿著比基尼，在老公面前各種打鬧後，換上假的超大巨乳，老公看到老婆胸部突然升級，先是露出傻眼的表情，接著害羞笑了出來，最後樂不可支的模樣，超真實的反應也讓網友笑翻，羨慕留言「有這種老婆生活好有情趣」！

不只用詐騙胸部整老公，影片中還有與老公打籃球，輸的人就要脫一件衣服，穿上日本體育服的莉娜，畫面相當性感，不過老公也一樣穿上三角褲運動服，有趣互動吸引不少粉絲訂閱頻道。

(中時電子報)