總金額高達1500億的第二波防疫紓困預算，今已完成朝野協商，預計明天三讀通過。但爭議的是，依法應斷水斷電並拆除的「農地工廠」，如今也被列入此波紓困範圍，引發在野黨質疑違反行政作為，結果經濟部長沈榮津堅持「非常時期要有非常作法」，讓全案保留，預料明天仍將在民進黨團席次優勢下闖關成功。

因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院將原先編列的600億防疫紓困預算，進一步追加1500億，經立院財政等委員會審議後，確定一毛不刪。但因金額龐大、範圍甚廣，國民黨、時代力量等在野黨提出數十項決議案，盼能在通過預算的同時，藉由決議案督促政府相關作為。因此，繼立法院長游錫堃於5日召集朝野協商後，今下午再度召集協商。

國民黨團書記長蔣萬安在會中就指出，疫情爆發後，各級學校因應防疫工作，全面暫停對外開放，連帶出借會議室、場館、停車場的業務也配合暫緩，導致部分學校收入銳減，恐怕將無法負擔緊接而來的高額夏季電費。

因此，蔣萬安就此問題，要求經濟部、教育部研擬配套方案，至少針對學校在6月、9月的校園電費給予補貼。但沈榮津強調，台電在這波疫情中，為了負擔政府的企業紓困方案，已預估減收190億的電費；如今，若要進一步減輕學校負擔，就代表台電要吸收更多，實務上恐有難處。由於行政部門表明無法配合校園電費補貼，讓國民黨團不得不撤案。

最引起爭議的是，立法院去年6月在民進黨主導下修訂《工廠管理輔導法》，讓2016年5月19日前就存在的未登記農地工廠，得以取得「特定工廠登記證」；而2016年5月20日後新增的未登記工廠，地方政府可依法斷水斷電並拆除。

然而，針對依法須斷水斷電並拆除的農地工廠，如今也被經濟部劃入紓困範圍。由於存在爭議，今天立法院長游錫堃在進入該案的討論時，民進黨團一度有意「低調冷處理」，喊出「這個案子就保留吧」，意指要游錫堃討論其他案。

結果時代力量立委邱顯智似乎察覺不對勁，立刻發聲說「這個案子是什麼？可以請經濟部解釋一下嗎？」結果民進黨團仍是有意快速帶過，邱顯智才又表明強調，「你現在紓困對象要把農地工廠納入，但依法2016年5月後新增未登記的工廠，不是不能讓他做了嗎？你現在還要紓困，不會怪怪的嗎？你的紓困方案跟你的法律、行政作為已經明顯有衝突，我實在是看不懂」。

對此，沈榮津卻表示，現在是產業紓困的階段，非常時期要有非常作法。同時，他還不忘酸在野黨「要同理心啦」。

邱顯智回應，這不是同理心的問題，而是經濟部對這些工廠，依法不就是不要讓他們做了嗎，怎麼還會給予紓困？民進黨立院黨團總召柯建銘則接話說，所以這個就保留，全部保留，明天表決。

邱顯智繼續不解地說，「我聽得是一頭霧水耶，你們要保留我們也沒辦法(意指該案若送院會表決，在野黨因席次問題也難以杯葛)，但你們這樣的作法已經跟法律有衝突，法律保留原則不是最基本的嗎？不然你們回頭去把《工廠管理輔導法》修掉」。

邱顯智堅持說，所謂的紓困案，就是「受益性的行政處分」結果現在行政院卻要對依法必須停止供水供電並拆除的非法工廠，進行利益性的行政處分，這難道不會有問題嗎？然而，由於經濟部堅持認為紓困案不應排除非法農地工廠，因此全案保留。

在歷經約3小時協商後，朝野最後同意整部預算案於明天院會處理，有共識的「非保留部分」經宣讀後均予通過；沒共識的「保留部分」，在表決處理前，先由各黨團推派代表各3人發言後，再進行表決處理。

(中時 )