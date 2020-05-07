紓困貸款方案上路後，不少民眾紛紛前往申請，一名網友就在臉書上分享，經過一周的審核，貸款總算順利入帳，忍不住上網和大家分享喜悅。不過有些網友卻在底下不斷酸，「要還喔」，但有人就直言，「利息低，懂得運用還能拿來投資」。

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出存款簿照片，他原本是想和大家分享獲得貸款的喜悅，但底下卻出現酸民不斷回應，並引來了一些論戰，「要還喔」、「又不是不用還的哈哈」、「只是借了你未來的錢而已」。

有其他網友傻眼，紛紛跳出來說話，「重點是利息吧」、「總共還款10萬1500，三年利息只要1500，我想不到有什麼比這個還划算的貸款」、「自己去借信貸能借到1.82%利率再來酸吧」，有不少網友直言可以拿去做投資，「十萬拿去買玉X存著都能賺」、「這種利率，10萬投資，一個月可以多幾千進帳，為何不要，我又不是郭台銘，這種可以多個微薄收入的機會，我也是很需要的啦」。

(中時電子報)