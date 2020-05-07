世界衛生組織日前稱正討論再次派代表團前往大陸，關注不同動物的接觸史，以找到病毒來源。據報導，大陸外交部發言人華春瑩7日回應，陸方對和世衞組織在病毒溯源問題合作保持開放，只要是有利於更好應對重大傳染疾病的事情，陸方都會做出應有貢獻。不過，陸方反對美國等個別國家在溯源問題上迫不及待搞「有罪推定式的國際調查」。
她表示，病毒溯源是科學問題，應交給科學家研究，在充分論證的基礎上得出結論。大陸政府和世衞一直保持良好溝通，堅定支持世衞開展工作，也會繼續本着公開、透明、負責任的態度，與世衞合作。陸方同意在適當的時候應對溯源問題做出結論。
她強調，陸方反對的是美國等個別國家企圖將病毒溯源問題政治化，迫不及待要搞有罪推定的國際調查。此外，她又批評美國國務卿蓬佩奧日前對新冠病毒起源說法前後矛盾，是編造謊言，用一個謊言掩蓋另一個謊言。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。