世界衛生組織日前稱正討論再次派代表團前往大陸，關注不同動物的接觸史，以找到病毒來源。據報導，大陸外交部發言人華春瑩7日回應，陸方對和世衞組織在病毒溯源問題合作保持開放，只要是有利於更好應對重大傳染疾病的事情，陸方都會做出應有貢獻。不過，陸方反對美國等個別國家在溯源問題上迫不及待搞「有罪推定式的國際調查」。

她表示，病毒溯源是科學問題，應交給科學家研究，在充分論證的基礎上得出結論。大陸政府和世衞一直保持良好溝通，堅定支持世衞開展工作，也會繼續本着公開、透明、負責任的態度，與世衞合作。陸方同意在適當的時候應對溯源問題做出結論。

她強調，陸方反對的是美國等個別國家企圖將病毒溯源問題政治化，迫不及待要搞有罪推定的國際調查。此外，她又批評美國國務卿蓬佩奧日前對新冠病毒起源說法前後矛盾，是編造謊言，用一個謊言掩蓋另一個謊言。

(中時 )