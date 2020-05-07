配合「第十五任總統副總統就職紀念郵票」發行，中華郵政公司特以本套郵票之綻放圖案（面值8元）為主題，訂於2020年5月20日起發售「第十五任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組」。

第十五任總統副總統就職紀念黃金鑄錠：材質為含金千分之999.9純金，每枚重量10公克，尺寸22.7×20（毫米），限量發行1,000套，每套售價新臺幣1萬9,888元。

第十五任總統副總統就職紀念銀鑄錠：材質為含銀千分之999純銀，每枚重量1/2英兩，尺寸34×30 (毫米)，限量發行1,000套，每套售價新臺幣1,980元。

第十五任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠珍藏組：內含第十五任總統副總統就職紀念黃金鑄錠及銀鑄錠各1款，限量發行520組，每組售價新臺幣2萬1,868元。

中華郵政公司表示，本系列商品委由中央造幣廠承鑄，以最新雷射雕刻技術及特殊拋模工法展現精緻底紋及亮麗圖案，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號之精美說明卡，深具紀念意義與珍藏價值。可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

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