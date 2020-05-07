香港金管局今日在其官方網站上公告對兆豐銀香港分行的700萬港元裁罰，對於香港金管局裁罰，兆豐銀說明，香港金管局（HKMA）是就兆豐銀行香港分行於2014年8月至2015年7月間所辦理的基金銷售業務的缺失進行裁罰，相關缺失為5年前的舊案。

香港金管局也表示，上述的裁罰金額亦有考量到兆豐銀已有採取補救行動，且目前尚無證據顯示兆豐銀的缺失有導致其客戶受損。

兆豐銀也表示，香港分行自知悉缺失起，即逐步改善相關銷售流程、提升財管人員對合規之意識及更新資訊系統，並聘請專業顧問及律師協助，以建置更完善的財管業務管理機制。之後香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）跟進調查，並在考量到兆豐銀行已盡最大努力改善，採行一系列強化措施後，對過往舊案缺失罰款港幣700萬元。

兆豐銀行表示，本案乃當年未能建置有效的合適性評估制度，SFC對該期間的缺失依法進行裁罰，該案已於2年前將缺失改善完成報告送交予香港金管局。

(工商 )