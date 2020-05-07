律師歌手蘇明淵之前推出新專輯《善良的歹人》，小時侯家裡務農的他，母親身兼數職，除了照顧小孩、忙家務，還要下田幫忙農耕；他記憶中的母親，吃苦耐勞且任勞任怨，加上近年父親失智、個性像小孩，全靠母親貼身照顧，蘇明淵說：「我的媽媽真的很偉大！」

蘇媽媽婚前是地主的女兒，卻因自由戀愛選擇嫁給務農子弟，為了愛情願放下身段，蘇明淵說：「媽媽原本是千金之女、大魚大肉，但嫁給佃農之子，變成吃地瓜過生活，反差很大。」母親是標準的「虎媽」，管教孩子絕不手軟，「吃鞭子」是家常便飯，卻也因此打出一片天，教出律師、醫師3個孩子。

蘇明淵就讀大三那年與唱片公司簽約發片，父親堅絕反對，為此父子冷戰2年，全靠媽媽用智慧讓一切圓滿。抬面上，蘇媽不跟蘇爸唱反調，也不敢跳出來喊支持兒子，但在她個人的生活圈裡，卻成了蘇明淵的「超級推銷員」，不僅在參加的土風舞社，把兒子的歌編成舞蹈「置入行銷」，還號召集資買了兒子500張專輯。

蘇媽媽人緣極佳、人脈也廣，早年在區公所擔任調解委員，由於工作背景的關係，偶爾擔任媒人婆角色幫忙提親、湊成近50對情侶，辦過不少離婚官司的蘇明淵笑說：「我拆一對，媽媽撮合一對，由她來幫我補功德。」蘇媽則說：「其實都希望大家百年好合，如果不得不最後要分開，可以讓我兒子罪惡感減輕一點。」

蘇明淵的新歌〈最後一條歌〉，描述一位小媽媽無力撫養小孩，而將孩子送人的真實故事，曲中唱出媽媽對孩子的無限思念，MV以純真細膩的手法，傳達小媽媽對孩子的愛與苦，其中一場主角在公園歇斯底里獨舞的畫面，讓人看得為之鼻酸，蘇媽媽看完後感動地說：「原來世界上有這麼多悲苦的人。」〈最後一條歌〉MV將於母親節前夕上架。

蘇明淵（右）和媽媽感情非常好。（蘇明淵提供）

蘇明淵的媽媽細心照顧另一半。（蘇明淵提供）

(中時 )