兩岸的新冠疫情穩定，台商都期盼能夠盡快回到大陸企業坐鎮，主持大局。全國商業總會理事長賴正鎰7日向政府提出建議，台灣應與貿易往來最密切、最近的大陸、香港優先談判與溝通，逐步恢復經貿往來與商務旅遊，尤其，兩岸要先解禁，讓有決策權的企業領導人能夠恢復往來，這樣才能加速拚經濟。

日前，大陸與南韓開通商務快捷通道，儘管只適用5個地點，且雙方定期航線也尚未完全恢復，但仍引起台商不平。有台商反映，南韓與大陸已開通，對大陸有貢獻的台商應該也要開放，台商協會要繼續去爭取，大陸當局也要反思。

賴正鎰表示，目前不少國家都在討論要在兼顧防疫的前提下，重啟邊界以振興經濟，政府應該要先從過去經貿往來最密切、距離最近的大陸跟香港開始展開談判溝通，藉此逐步恢復經貿往來與商務旅遊；尤其，兩岸應先解禁，開放讓有決策權的企業領導人率先恢復往來。

賴正鎰強調，很多台商因疫情無法前往大陸，或無法返回台灣，而台灣在大陸的企業達5萬多家，這對台灣的經濟、外貿影響非常大；賴正鎰建議，只要台商在海關邊境做好核酸檢測，通過檢疫確認是陰性，就可以讓台商取得通行綠標，如此就可避免台商到大陸或返台後，還要先到防疫旅館先行隔離14日，而這樣做才能加速拚經濟。

(旺報 )