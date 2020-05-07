桃園市警察局婦幼警察隊扮演小小波麗士，讓女性同仁感到溫馨。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市警察局婦幼警察隊為了感謝女性約聘雇、臨時人員、公友，在婦幼隊隊長盧昱嘉率領下，帶著同仁與穿著警察制服的可愛波麗士，表達感謝、感恩之意。

警方表示，警察單位有許多非警職人員把青春奉獻給警局，她們的付出與貢獻，絕不少於來來去去的警職人員，她們寫的不僅是個人的經歷，也是桃警歷史的最佳見證者。

警方說，約聘僱、臨時人員及工友雖不是警察工作最核心的人物，但絕對是無法缺少的螺絲釘，她們的經驗深知許多程序上的要訣與重點，讓許多初來乍到的新手警職人員，縮短摸索的時間。婦幼警察隊企畫此活動，用突擊式的獻禮，讓每位收到禮物的人又驚又喜，特別是可愛至極的小小警察，更令人心都融化了！

婦幼警察隊說，為歡慶5月溫馨母親節，本月有獎徵答加碼送出媽媽們最實用的精美禮品，包括一獎日式琺瑯單柄牛奶鍋3個、二獎樂美雅304不鏽鋼餐具組5組、三獎抗菌防霉砧板12個。

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