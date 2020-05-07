早期對於私娼應召站的形容很多，有「鴨母寮」、「豬哥窟」，更直接有稱「草席幫」、「私娼寮」等，可見當時環境簡陋，所以有這樣的稱呼；現在則是發展到隱藏在高級出租套房，有了「一樓一鳳」的雅稱。不過在大陸柳州最近破獲一處「豔窩」藏匿在深山中搭的破寮子，據被捕尋芳客說，因陋就簡是為了防阻新冠疫情。

據大陸《柳州晚報》報導，近日柳江公安分局穿山派出所在一野外樹林抓獲2名女子和12名男子涉嫌在一處深山蔽林中，搭了一處破草寮，幾張草席疊起來，就開起了「私娼寮」，生意很火，2名賣淫女子接客，外面等候一長排老船長等候快活。

據警方表示，在抓捕過程中，12名男子被當場抓獲，而兩名賣淫女子在逃跑之後被民警抓獲。

警方將14人帶回派出所，4名男子如實交代了各自在野外樹林中進行嫖娼的違法行為，兩名女子坦承在野外樹林有賣淫活動。網友調侃說「倒是省了一筆房費。」。

據了解，當地警方多年以來，在該處山區查獲多次簡陋的「私娼寮」，在警方大力整頓下，已經很久沒有再傳出私娼賣淫，沒想到這次新冠肺炎蔓延，又讓「草席幫」死灰復燃。

(中時電子報)