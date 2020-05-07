日本任天堂公司週四表示，簡稱「動森」的「集合啦！動物森友會」受到玩家喜愛，加上新冠疫情使得「在家玩遊戲」更有正當性，連帶使Switch遊戲機的需求激增，6星期內創下了1340萬台的銷售紀錄，今年1到3月的營業利潤是894億日元(251億新台幣)，比去年同期季度猛增了200％。

路透社報導，任天堂掌上機Switch於2017年問世，原本外界對這種新型態遊戲機的市場接受度感到懷疑，如今憑藉「集合啦！動物森友會」取得的巨大成功，「動森」自3月20日發布以來，已成為遊戲機銷量最快的遊戲。

任天堂表示，預計本財年將銷售1900萬台Switch遊戲機，人們普遍認為這個預測是保守的，不過執行官古川俊太郎表示：「動森的影響大於預期，但仍然只是暫時的。」

如今的遊戲行業很競爭，全年任天堂遊戲片的銷售下降至1.4億套。

在截至3月的一年中，任天堂售出2100萬台Switch遊戲機，遠高於其預期的1950萬台。

Animal Crossing: New Horizons - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

任天堂的目前問題是供貨短缺，受到新冠病毒爆發，對供應鏈的影響，導致全球各地的Switch短缺，該公司無法充分利用這一波需求。

任天堂公司表示，遊戲機的生產和運輸正在「逐漸恢復」，但是很難達到原本的進度。古河表示，目前很多員工在家中工作，我們難以期望這樣工作效率能達到同樣的生產率，如果疫情持續很長時間，還是會推遲新遊戲的發布。

即使現在任天堂處在高峰，但世界各地的遊戲廠正在試圖趕超，所以任天堂對於好消息的態度，相對謹慎許多。

(中時電子報)