全球疫情持續延燒，企業居家辦公、學校遠距教學日益普遍，視訊會議軟硬體需求大增，由經濟部國貿局主辦、外貿協會執行的「台灣產業形象廣宣計畫」7日辦理遠端視訊會議線上發表會，包括台灣精品廠商訊連、圓展、卡訊與台達電等發表新品，備受印度等買主青睞 。

貿協副秘書長王熙蒙指出，零接觸（Contactless）商機在疫情發展中已顯著成長，產值5年內將提升80％，達新台幣16兆元，此次集結台灣精品廠商，協助國內外媒體與買主進一步認識台灣的優質視訊會議設備與解決方案，線上吸引超過200人觀看，並獲印度NCN雜誌詢問，希望取得臺灣遠距教學方案的資訊，並有多家買主詢問產品，反應熱烈。

榮獲2020年台灣精品獎的訊連科技「U整合通訊服務」是專為商務溝通推出的整合通訊服務，提供簡報直播、視訊會議和即時通訊三大服務，支援跨平台並提供高品質視訊，兼具資訊安全並利用人工智慧提升影音品質。疫情爆發以來不少國內業者開會都使用其中的「U會議」功能，亦獲美國MSN.com選為「2020年最佳網路視訊會議軟體」。

圓展科技的「無線實物攝影機」超輕巧造型，方便老師隨身攜帶，搭載1300萬畫素、60fps動態影像與4K超高解析度的鏡頭，真實呈現實物教材不錯過微小細節，亦可作為網路攝影機，輕鬆完成視訊連線教學，此產品更榮獲台灣精品金質獎、日本Good Design優良設計及美國ISTE最佳產品等大獎肯定。

至於台達電子的「NovoConnect NC-X900」智能會議系統，可支援多人不同平台裝置，同時分享螢幕畫面與協作互動，提升溝通品質，加速共識與決策。而台達電子開發的線上智慧學習平臺DeltaKnEW Academy，具多項專利學習體驗設計，幫助專業人士與企業獲取台達和全球合作夥伴的工業4.0知識與技能，2018年底起更與南洋理工大學合作，參與新加坡SkillsFuture計畫，提升人才競爭力。

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