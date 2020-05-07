為減輕民眾自費醫材壓力，健保共擬會議通過，將的「人工頸椎椎間盤（Cervical Artificial Disc）」、「特殊功能及材質脊椎間體護架(CAGE)」及「經導管置換瓣膜套組」等3類醫材計61品項納入差額負擔。以用來治療嚴重心臟主動脈狹窄的「經導管置換瓣膜套組」為例，共擬會議核定費用約109.7萬元，健保給付其核定費用的30％，民眾自付70％，自付差額上限約77萬元，民眾最高可以省下30多萬元自費，估計每年約400人次受惠，健保財務負擔約1.3億元。最快7月公告實施。

健保署官員表示，新功能醫材不斷推陳出新，廠商也多半以新材質、新功能為訴求，鼓吹病人選擇自費醫材，根據健保署統計，2019年民眾選擇全額自費醫材的費用2014年的4倍。健保署以「病人為中心」，客觀評估自費醫材於臨床使用帶給病人的真正效益，並依「臨床實證」等級訂定合理的健保差額給付比例，健保最高給付40％，民眾最低自付60％，以減輕民眾疾病治療的負擔，又可讓民眾使用到新式醫材。

以動輒民眾需自費20~30萬的「人工頸椎椎間盤」為例，健保核定為23.3萬元，健保給付核定費用的20％，民眾自付80％，自付差額上限約18.7萬元，未來院所向民眾收費不得超過此金額，估計每年約2千500人次受惠，健保財務負擔約1.17億元。

同樣是治療退化性椎間盤等疾病的「特殊功能及材質脊椎間體護架」，健保署官員指出，雖然健保給付的脊椎間體護架，已能符合基本醫療需求，但為使健保收載特材能與時俱進，同意從前面置放或具臨床實證顯示有較佳融合率的新特材，總共3大類40品項納入差額負擔。共擬會議核定費用約5.1萬元~17.6萬元，健保給付其核定費用的20％，民眾自付80％，自付差額上限因不同功能類別而異，約4萬元~14.1萬元，估計每年約6千200人次受惠，健保財務負擔約9.2千萬元。

健保署官員表示，全案待健保會通過、衛福部公告，最快7月實施。另健保署亦正針對自費金額占率達65％的骨科及神經外科手術醫材研議差額負擔，並訂定上限，減少民眾的自費負擔，共創病人、醫療提供者、健保及產業界三贏。

(中時 )