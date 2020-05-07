中國人民銀行7日發布「境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定」，宣布落實取消合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券投資額度管理要求，進一步便利境外投資者參與大陸金融市場。

中國經濟網指出，規定主要內容包括：一是落實取消合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者（以下簡稱合格投資者）境內證券投資額度管理要求，對合格投資者跨境資金匯出入和兌換實行登記管理。二是實施本外幣一體化管理，允許合格投資者自主選擇匯入資金幣種和時機。三是大幅簡化合格投資者境內證券投資收益匯出手續，取消中國註冊會計師出具的投資收益專項審計報告和稅務備案表等材料要求，改以完稅承諾函替代。四是取消託管人數量限制，允許單家合格投資者委託多家境內托管人，並實施主報告人制度。五是完善合格投資者境內證券投資外匯風險及投資風險管理要求。六是人民銀行、外匯局加強事中事後監管。

大陸在2002年實施合格境外機構投資者（QFII）制度、2011年實施人民幣合格境外機構投資者（RQFII）制度。國家外匯管理局在2019年9月時也曾稱，決定取消境外機構投資者的投資額度限度。此次進一步明確簡化境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理要求。

(工商 )