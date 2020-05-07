八點檔女星李亮瑾自從與小5歲男友張峰奇公開戀情後，對感情事從不避諱，近期與台語歌手吳申梅一起上公視台語台節目《話山話水話玲瓏》，意外透露想嫁了！

原來是她在〈仙人拍鼓有時錯〉單元時，聽完林姿吟演唱荒山亮歌曲〈嫁〉非常感動，李亮瑾瞬間語帶哽咽分享：「我有男友也想嫁人，因為我的兄弟姊妹也都結婚了，所以媽媽常催促我要趕快結婚、生小孩，她才能幫忙帶小孩，否則如果她離開了就不能幫忙了！」媽媽的真心話讓李亮瑾又氣又難過，阻止媽媽不能亂講話。她也坦言自己參加婚禮時只要遇到父親牽著新娘進場的橋段，她都不敢看，因為父親早逝，永遠看不到自己拍婚紗的樣子。李亮瑾突如其來的感性瞬間讓現場瀰漫著溫馨的氛圍。

吳申梅聊到過去本名，吳申梅把「蒂君」的台語念成「帝君」讓大家嚇了一大跳，節目台語顧問鄭安住老師連忙解釋：「『蒂』字應該唸為『ㄉ一ˋ』因為長輩絕對不敢取神明的名字怕難養」，他更大讚李亮瑾的名字應該包含父母很高的期望，希望她有「諸葛亮的智慧與周瑜的決斷力」李亮瑾則自認個性常出現「瑜亮情節」經常充滿矛盾與衝突。

她笑稱舞台下的她非常文靜，有一次在表演後台遇見大前輩錢盈潔，害羞地與錢盈潔合照後就安靜地待在一旁，讓錢盈潔擔心地請經紀人提醒她上台時要「放開一點」，沒想到李亮瑾一上台就熱情十足地載歌載舞，宛如雙重人格的表現把錢盈潔嚇了好大一跳，頻頻跟經紀人說叫李亮瑾好好演戲就好。更多精彩內容都在5月7日晚上八點第14頻道公視台語台播出的《話山話水話玲瓏》。

(中時 )