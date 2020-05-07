新冠肺炎疫情爆發以來給泰國旅遊業帶來巨大影響，外國遊客數量大幅減少，商業運營的大象營地以及保護區缺乏資金維持運營，在經濟壓力下，泰國北部清邁的100多頭大象跋涉150公里回到家園。

據美國廣播公司（ABC）7日報導，總部設在英國倫敦的世界動物保護組織表示，受新冠肺炎疫情影響，多達2千頭人工馴養的大象面臨饑餓的風險。位於泰國北部清邁府的「拯救大象基金會」（Save Elephant Foundation）一直在促進將旅遊景點的大象放歸故鄉，這個組織認為許多大象在著名的旅遊景點遭到虐待。

從上個月開始，100多頭大象從清邁各地回到它們的家鄉，清邁府的湄曾縣，當地有許多傳統飼養大象的村莊。

泰國人Sadudee Serichevee在清邁府的湄旺縣開設了大象體驗公園，擁有4頭從妻子的村莊帶來的大象，他表示，發生疫情後再也無法負擔每月近20萬泰銖的土地和設備租金、飼養員薪資和大象飼料的費用，大象一天要吃掉300公斤的草和蔬菜。

Sadudee Serichevee說服其他大象主人和他一起徒步150公里護送大象「回家」，用卡車運用大象的費用過高，大象的步行速度可以保持在每小時7.25公里，11頭大象以及它們的主人和飼養員4月30日出發，於5月4日回到了他們所在的村莊。

Sadudee Serichevee表示，這些大象已經20年沒有機會回家了，它們回到家的時候發出快樂的聲音，似乎很高興，並和我的孩子一起玩耍。

而讓大象「回家」在泰國東北部的素林府也很活躍，該地區以一年一度的大象節而聞名，該府Tha Tum地區上個月迎來了大約40頭回歸的大象。

(旺報 )