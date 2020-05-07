【王品牛排特搜，尋人啟事令】(圖/王品牛排Wang Steak)

這周即將歡慶母親節，餐飲業者紛紛推出相對應的促銷優惠吸引顧客，王品牛排推出尋人啟事，名字中有「秀霞或淑美」的人看過來，只要中2個字送一整龍蝦，PO文一出也吸引網友熱議。

王品牛排特搜，張貼尋人啟事獻出龍蝦懸賞，只要名字裡面有「秀」「霞」「淑」「美」任一個字，即日起到5月31日，來店出示證件，中1個字款待法式紅醬龍蝦半隻、中2個字款待法式紅醬龍蝦一隻，例如「秀霞」、「淑美」就可以爽吃整支龍蝦。

另外，即日起至5月6日23點59分前，若標註一位姓名中有「秀」「霞」「淑」「美」的好友，就有機會獲得王品牛排套餐禮卷一張 (抽3名)，但需消費套餐、點餐時需主動出示姓名證件，符合活動條件者方可享有優惠，不與其他折扣、優惠合併使用，請擇一使用。

王品牛排的PO文一出後，也有網友轉貼至批踢踢，許多人一看後紛紛回應，「大概是幾年級的名字？」、「老媽那輩的一堆XD」、「我媽中兩個字XD 可惜她吃素」、「其他的母親怎麼辦」，也有人說「如果直接打折更好～」。

(中時電子報)