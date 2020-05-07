最近周揚青在她的小號微博發文，表示有很多女孩和她分享分手後難過到快得憂鬱症，想尋求幫助。(圖/ 摘自周揚青小號微博)

周揚青和羅志祥分手後，近期和閨蜜們到海南島度假療情傷，心情看起來有漸漸好轉的情形。日前周揚青曾透露在揭露羅志祥真面目，把感情傷心事攤在陽光下之後，有不少粉絲會私訊和她訴苦，更曝光自己2年前和羅志祥粉絲對話，神預言自己感情現況。

最近周揚青在她的小號微博發文，表示有很多女孩和她分享分手後難過到快得憂鬱症，想尋求幫助，她馬上指出重點「分開了，你（妳）才會有更多的時間和精力來好好愛自己」；周揚青建議這些受傷的女孩，現在的她們可以努力工作，把賺來的錢用在享受生活。

她也曝光2年前曾收到羅志祥粉絲和自己粉絲的祝福留言，內容提到自己曾用力愛過，但沒有美好的結局；周揚青當時的回應，竟神準預言到自己現今的感情狀況，「我也曾愛錯過人，等遇到下一段感情，還是會付出一切，即使又錯了，我也不會後悔」。

當時周揚青和羅志祥還在熱戀中，近期發生豬揚戀分手風波，現在看來她從那時候就看清感情這回事，但也提到自己仍會勇敢去愛。

(中時電子報)