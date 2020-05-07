彰化縣大村鄉的黑匠葡萄觀光果園，採草生栽培，園裡葡萄樹下還放養許多土雞和鴨群。（謝瓊雲攝）

彰化縣大村鄉的黑匠葡萄觀光果園，採草生栽培，園裡葡萄樹下還放養許多土雞和鴨群。（謝瓊雲攝）

葡萄成熟了！彰化縣是全國巨峰葡萄的最主要產區，加上國外水果進不來，今年葡萄價格看俏，但受到疫情影響，遊覽車不來了，觀光果園預約採果人潮明顯少了一半，業者呼籲民眾周休假日不妨安排一場親子採果小旅行，不用擔心人擠人、無法保持社交距離。

彰化是農業大縣，葡萄收穫面積約1320公頃，其中巨峰葡萄栽培面積達1200公頃，一年的產值高達近30億元，締造紫金傳奇，大村、溪湖、埔心、埔鹽和二林等鄉鎮都有種植。

位在大村鄉的黑匠果園採草生栽培，幼果期就套袋，由於不噴灑除蟲劑，靠著網室防小鳥，果園裡還養了成群的土雞、鴨子，啄食扁蝸牛除蟲害，成為特殊的果園景致，吸引許多人參觀。

不過受到新冠肺炎疫情、無薪假影響，許多觀光果園人氣明顯降低；黑匠葡萄觀光果園業者黃冊就指出，以往葡萄上市前就會有不少遊客主動洽詢、預約參觀採果，但今年開園以來預約大減5成，尤其是遊覽車幾乎沒有。

她也舉之前51連假為例，那幾天全彰化的遊覽車幾乎都開往花壇虎山巖的免費金針花海，許多觀光果園都乏人問津。今年氣候好、風調雨順，許多水果都大豐收，葡萄產量平穩、品質佳，又富含花青素、葡萄含多酚，豐富的維他命與氨基酸，有助於抗氧化。歡迎民眾利用周末假日前來採果，共享親子樂，詳情可搜尋果園官方FB洽詢。

(中時 )