台灣有很多留傳下來的荒野奇談，其中「人面魚」甚至還紅到被拍成電影。近日有一名網友去市場買魚回家後，驚見魚肉切面出現人臉，將這照片PO上網路，眾人一見這驚悚畫面直呼「魚肉好吃嗎」？另外還發現，似乎和一卡通人物「撞臉」了。

一名網友去市場買魚回家後，驚見魚肉切面出現人臉，無奈吐一句「老闆，可以換一片嗎⋯⋯」。（摘自爆廢公社）

一名男網友在臉書《爆廢公社》上發文PO出一張詭異的照片，表示去市場買魚回來看到魚肉的切面後，無奈吐出一句「老闆，可以換一片嗎⋯⋯」。仔細看照片可以發現，整個切面剛好成為一張人臉，讓幾萬網友直呼「魚肉好吃嗎？」

不過多數網友認為，這張人臉並不恐怖，呆呆的樣子反而讓部分人覺得有點可愛，網友覺得很像宮崎駿動畫中的「無臉男」，或是漫威電影中的「死侍」。

其實，這種「視錯覺」的現象在生活上並不少見，一位網友表示，之前在料理雞肉時也驚見人臉畫面，讓她自嘲就像隻「有怨念的雞」。這些插曲反倒讓人會心一笑。

「視錯覺」的現象在生活上並不少見。（摘自爆廢公社）

(中時電子報)