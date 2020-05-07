凱渥名模邱馨慧（Jill）3月底產下牡羊座的女兒Jemma，擁有甜死人的小梨渦與融化人的豐富表情，是邱馨慧捧在手心的寶石，更是今年母親節最好的禮物。

不過她坦言，生產期間剛好碰上疫情，老公因工作關係必須在防疫期間出差，在需要自主管理的情況下，在她懷孕第39週即將臨盆之際，只好更換到離家較近的婦產診所，這讓邱馨慧整個心情有點低落，還好身邊好友與公司的幫忙，推薦相關的防疫醫院，讓她能安心生產。

對於產後身材的恢復，邱馨慧最擔心就是肚子與胸部，不過熱愛模特兒工作的她，對於自我要求非常嚴格，設定自己須恢復到任何品牌服裝都能塞得進去的身材，儘管在產前增加18kg，在孕學林月子中心配合營養師嚴謹的飲食規劃下，恢復的程度相當不錯，產後都還持續的關切並提供適切的菜單。

體態部分也開始穿蕾迪琳塑身衣，雕塑回原本的緊實線條。擁有完美胸型的邱馨慧，因為哺乳關係胸部呈現極漲的狀態，目前計畫至少哺乳6個月，期望給女兒充分的好營養，之後就順其自然即可。面對產後復出，她樂觀分享在國外的模特兒媽媽，都會在更衣室擠奶，也會推著小孩去試鏡，大家是用尊重的態度來看待這一切，自己未來如果可以持續哺育母乳，相信合作的品牌廠商也會支持。

邱馨慧產後恢復好身材。（凱渥提供）

在未來Jemma如要跟媽媽一樣，成為台上亮眼之星，邱馨慧說「要看她的造化，如果沒辦法比我厲害就不要做這一行。」希望用自己的經驗來教育女兒，以不畏懼的態度，有自信的去面對困難，挑戰並解決它。今年第一次初為人母的母親節，邱馨慧更想好好地跟媽媽說一聲「您真的辛苦了」，也更體會身為女兒的責任，就是要照顧好自己「無畏懼的、勇敢的，把自己活好」。

邱馨慧從月子中心出關。（凱渥提供）

(中時 )