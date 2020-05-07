台中市大肚區一年一度的「磺溪書院考生祈福活動」，7日縮小規模舉行祈福儀式，桌上擺滿考生准考證，祈求文昌帝君保佑，考試順利。（黃國峰攝）

台中市大肚區一年一度的「磺溪書院考生祈福活動」，7日縮小規模舉行祈福儀式，其中受到文昌帝君加持的「好運文具組」將憑發票限量索取。（黃國峰攝）

台中市大肚區一年一度的「磺溪書院考生祈福活動」，7日縮小規模舉行祈福儀式，學生代表掛上祈福卡，祈求金榜題名。（黃國峰攝）

台中市大肚區一年一度的「磺溪書院考生祈福活動」，7日縮小規模舉行祈福儀式，學生代表虔誠祭禱，祈求金榜題名。（黃國峰攝）

中市大肚區公所每年都會在媽祖遶境前，為考生在磺溪書院舉辦祈福活動，今年因新冠肺炎疫情影響，一延再延，眼看國中會考在即，大肚區公所7日舉行簡單隆重的祈福儀式，為莘莘學子祈求考試順利，公所也準備文具組來給文昌帝君加持，將開放於公所，憑發票領取。

祈福儀式由大肚區長白峨嵋擔任主祭官，遵行古禮向「五文昌」祭祀祈福，公所準備了好彩頭的菜頭、芹菜、蔥、蒜，象徵「包高中」的包子、狀元糕及粽子，以及「好運文具組」，祈求磺溪書院五文昌帝君庇佑莘莘學子金榜題名、智慧宏開！

大肚區長白峨嵋表示，由文昌帝君加持後的好運文具組，將於5月8日及5月9日上午9：00-11：00於大肚區公所門口兌換，憑3至5月發票一張免費兌換一組，一人最多兌換2組，每日將提供400組，二日共約800組的好運文具組，換完為止，祝考生都能金榜題名，試試如意。

興建於清光緒十三年的「磺溪書院」，是國定三級古蹟，院內祭拜五尊神明，有文昌帝君、孚佑帝君、文衡帝君、朱衣星君與魁斗星君，合稱為「五文昌」，是古時科舉時代掌管所有考試的神明，直到現代，每到考季，院內就擺滿考去准考證，祈求考試順利。

(中時 )