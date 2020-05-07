百威亞太7日公布未經審核的Q1業績，受到新冠疫情影響，百威亞太整季收入下滑39％，其中，大陸市場收入下滑45.4％；此外，在4月，大陸銷量依然減少17％。不過百威方面表示，Q2有望恢復至正常運營水平。

中國品牌研究院研究員朱丹蓬表示，相比於其他大陸品牌，百威在大陸夜間消費管道占比更大，疫情期間夜經濟暫停，反而拖累了百威；另一方面，疫情後較快恢復的是餐飲和商業管道，夜經濟恢復緩慢。

據百威亞太介紹，3月開始，其在大陸市場的運營正在恢復，到4月底，大陸市場零售、餐飲管道和夜生活管道的銷售網點復工率分別為95％、85％和25％，因此4月大陸市場的銷量預計依然比去年同期減少約17％，但情況已經好轉，預計Q2可以恢復至正常營運水平。

這一判斷與先前華潤啤酒執行長侯孝海的說法接近，他認為，預計4月隨著大陸餐飲市場逐步轉好，銷售會逐步恢復，但5月之後才有望逐步恢復到正常狀態；而夜間消費恢復的進度可能會更慢一些；同時，侯孝海也認為，疫情影響結束後，啤酒行業未必會出現補償性消費，但市場銷售會恢復正常，向中高端發展的趨勢也不會發生改變。

另外，珠江啤酒本月6日在接受機構調研時表示，4月以來公司啤酒銷量已恢復增長，增速約10％，未來有信心爭取增長，但因疫情影響仍存在較大不確定性。

而在朱丹蓬看來，在沒有了歐洲盃和奧運會等關鍵「元素」之後，2020年啤酒市場的恢復或更多要「看天吃飯」了。

(旺報 )