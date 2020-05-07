今年度雖因疫情影響導致中華職棒閉門開賽，但在防疫人員及全台灣人民共同努力下，控制住疫情，中華職棒也將開放部分球迷進場，成為全球創舉。中信兄弟於明日5月8日（星期五）將在臺中洲際棒球場進行主場賽事，中華職棒31年編號第37場的這場比賽，將成為全球首支開放球迷進場觀賽的職業棒球賽事！

5月8日中信兄弟邀請到「口罩防疫國家隊」的許文憲理事長及戴雲錦常務理事開球。台灣工具機暨零組件公會為台中在地公會，理事長-許文憲及常務理事-戴雲錦放下自己的事業自發性幫忙，且派出最精實的菁英組成「口罩防疫國家隊」，讓口罩機台提前交機，協助政府在一個月內完成60條口罩生產線建置，簡直完成不可能的任務，為此次防疫任務幕後重要推手！此次將邀請兩位為中信兄弟開出好球，感謝您們的努力，讓台灣人民感到安心，也讓台灣及中華職棒享譽國際！

另外，5月8日當天一軍登錄球員與總教練穿的「戰象披甲」實戰球衣，將在下週於「PChome24h購物」進行公益競標，在扣除必要手續費用後，將全額捐贈給相關防疫單位，詳細事項將陸續公佈，屆時歡迎球迷朋友與兄弟一起為台灣防疫工作盡一份心力！

本週中信兄弟將與樂天桃猿進行三連戰交手，開放進場時間為5/8(五)16:30、5/9(六)15:00、5/10(日)15:00，無接駁車服務。此外，中信兄弟球團今日接獲通知，場內不得設置餐飲攤販，僅販售飲用水；也請球迷朋友不要攜帶食物進場，飲用水及飲料除外。請球迷朋友多多包涵，務必配合相關防疫規範，一起開開心心看球去，平平安安贏球歸。

中信兄弟邀請台灣工具機暨零組件公會戴雲錦常務理事開球。（中信兄弟提供）

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