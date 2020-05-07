大陸外交部發言人華春瑩今天針對美國務卿蓬佩奧有關新冠病毒出自武漢實驗室的矛盾說法回應稱，蓬佩奧一直在編造，用謊言掩蓋另一個謊言，這已經是公開的秘密。希望美國那些至今還沉迷於甩鍋遊戲的政客能盡快回頭是岸，把精力集中到搶救更多美國人生命、維護人民健康安全上來。

在大陸外交記者會上，媒體提問稱：美國國務卿蓬佩奧接受採訪表示，專家們認為新冠病毒系人造，他沒有理由不相信，卻又隨即改口說沒有理由不相信情報部門有關病毒非人造的說法，中方對蓬佩奧此種自相矛盾的說法有何評論？

華春瑩答稱，他之所以前言不搭後語，是因為他一直在編造，用謊言掩蓋另一個謊言。這已經是公開的秘密。至於他說中國拒絕交出病毒樣本，不明白人這到底是在說什麼。

華春瑩指出，國際著名專家都表示，病毒源頭問題必須基於科學和事實來作出判斷。現在各國最早感染病例發現時間提前的報導很多，比如法國本土首個確診病例時間提前到了去年12月，而且跟中國輸入的病例不同；瑞典專家稱其國內可能11月份就已經出現感染者；美國新澤西州貝爾維市長也表示去年11月就已經感染，美國佛羅里達州1月份已經出現171人感染，而且沒有一人曾前往中國。

華春瑩強調，蓬佩奧為什麼要在科學家和專家還都沒有定論的情況下，就匆匆忙忙下結論，咬死「病毒源自武漢實驗室」。他的證據在哪裡？請拿出來！如果拿不出來，是不是還在炮製過程中？

華春瑩還表示要分享一篇由美國哥倫比亞大學可持續發展中心主任、著名經濟學者傑弗里．薩克斯的文章，批評美國政府在疫情問題上對中國甩鍋毫無根據和邏輯，並且造成了嚴重後果。他認為，美國政府將中國視為美國問題的源頭是麥卡錫主義的重現，是個大謊言。他還質問「你們已經夠了，你們難道沒有一點羞恥心嗎？」他的這句吶喊道出了全體中國人以及世界上所有有正義感的人的心聲。

她最後還說，甩鍋推責解決不了問題，更挽救不了逝去的生命。我們真心為美國那麼多逝去的生命感到痛惜和悲哀。我們也真心希望美國的疫情能夠很快得到控制，中方也願意提供力所能及的幫助。

(中時電子報)