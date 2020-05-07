桃園市長鄭文燦帶著補給品到大林消防分隊慰勞。(大林分隊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦帶著補給品到大林消防分隊慰勞。(大林分隊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園為國門之都，是國家防疫的第一線，許多集中檢疫所及檢疫旅館也位於桃園，消防人員需承擔較多醫療後送工作，桃園市長鄭文燦為鼓勵消防弟兄，祭出桃園專屬福利，載送確診個案給予5天休假和5000元獎勵金，疑似個案給予3000元獎勵金，做消防後盾。

鄭文燦說，疫情發生以來，第一線的消防人員肩負許多醫療後送的工作，包括鑽石公主號、武漢包機、集中檢疫所等，每次出勤皆需長時間穿著密不透風的防護衣、面罩、口罩，也承受著相當大的心理壓力，十分辛苦，截至5月6日止，桃園消防已出動289車次、送醫286人。

其中第一消防大隊出勤件數冠全市，高居消防局各大隊第一，而大林分隊及大有分隊分別出動12車次及14車次，鄭文燦7日特別到大林消防分隊慰勞，除感謝所有消防同仁辛勤協助醫療後送工作，也提醒大家在執行後送任務、秉持專業的同時，要落實防疫標準作業，保護自身安全。

桃園市消防局也獨步全國實施三大措施，包括載送新冠肺炎確診患者給予5天自主健康管理假，並規畫「獨立防疫寢室」讓異地工作的同仁不用擔憂張羅個人隔離處，輪休同仁也不用參加勤前教育，減少交接班接觸機會，也能確保各項勤務正常運作。

大林消防分隊黃鴻杰和余政育4月中旬曾接獲中央指示，到轄內載送確診者到專責醫院，2人坦言心理壓力真的很大，比照訓練過程穿妥防護衣、全程通風開窗、結束後確實消毒，雖然結束後仍忐忑不安，但認為都有落實防疫，信心喊話不要擔心，自主健康管理後解禁，鬆了一口氣，笑言當時還沒有防疫假和獎勵金，但每人5000元能回溯補發，樂見市府當後盾、照顧第一線同仁的辛苦，將捐出獎勵金，給更多需要防疫物資的單位。

鄭文燦提到，目前疫情尚未結束，雖然已逐步走出黑暗隧道看見曙光，但仍需戒慎恐懼、全力以赴，持續作戰到疫情結束，對於第一線消防人員所需的防疫物資，市府也提前準備2000件防護衣備用，希望防護裝備能夠充分到位，全力支持防疫工作，他也提醒執勤過程防疫標準作業要落實，所使用過的防護裝備屬醫療廢棄物，應妥善處理並依照規定銷毀，以保護自身安全。

(中時 )