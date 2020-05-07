美國倉儲量販巨頭好市多（Costco）5日公布，單月營收赫見近10年來首次衰減，主要是新冠疫情帶來的負面衝擊，居家避疫令及社交距離限制導致來客量下滑，加上部分門市限縮服務。迄至5月3日4周，排除汽油與匯率波動影響，好市多同店銷售額下跌0.5％。

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