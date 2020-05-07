Costco單月營收近10年來首見下滑 20:422020/05/07 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Costco單月營收近10年來首見下滑。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國倉儲量販巨頭好市多（Costco）5日公布，單月營收赫見近10年來首次衰減，主要是新冠疫情帶來的負面衝擊，居家避疫令及社交距離限制導致來客量下滑，加上部分門市限縮服務。迄至5月3日4周，排除汽油與匯率波動影響，好市多同店銷售額下跌0.5％。 (工商 ) #Costco #單月營收 #好市多 #迄至 #下滑 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情肆虐不貪杯 杜康捲舖蓋 04:102020/05/05 兩岸新聞 47.6 4月PMI創史上最大跌幅 04:102020/05/05 財經要聞 國內手機銷量 恐一路下滑 04:102020/05/05 財經要聞 陸股2019商譽榜 中石油五連霸 04:102020/05/05 全球財經 美爆肉荒！好市多祭限購令 每人只能買3份肉 16:412020/05/05 財經 防不勝防？好市多鞋區遍地空盒 內行揭真相 23:482020/05/05 生活 《業績-紡纖》封城效應 聚陽4月營收驚寫逾6年新低 15:402020/05/06 財經 比好市多還潮！網憶當年逛這賣場「一卡在手」走路有風 22:262020/05/06 生活 大賣場始祖是它！網曝當年神秘規定 23:072020/05/06 社會 怕變胖去好市多能買啥？網狂推這減肥神品「零脂又好吃」 00:162020/05/07 生活 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。