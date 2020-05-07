不畏疫情干擾，每年推案逾百億的惠宇建設，今年將分別於北屯機廠捷運特區、單元三重劃區與南區推出三建案；其中，以「城市浮島」為概念的單元三新案，預計6月底公開，最近剛完成基地綠美化造景，隨即吸引大批前來拍照打卡的人潮，同時也已接到三、四百組客戶來電預約，成為單元三最受矚目的指標新案。

值得一提的是，惠宇建設看好台中「新綠灣特區」單元二、單元三重劃區，近幾年陸續完成「惠宇大聚」、「惠宇五十七間堂」，近期即將完工的「惠宇一森青」，絕美的前庭後院景觀，不僅達成快速完銷紀錄，同時拿下多座台中市都市空間設計大獎的肯定，在業界傳為佳話！

惠宇建設趁勝追擊，位於文心南五路、益昌三街口的單元三新案基地上，砸重金打造一片浮島森林，廣達兩千坪的園區基地，除了高大的落羽松、曲水流瀑交錯跳島，中間還有一座飄浮玻璃茶屋造景；在開發前先做好基地綠美化，預計開放民眾參觀至年底，惠宇在單元三新案基地上，生態跳島意象打造市中心的浮島秘境，成為網路拍照、打卡的熱門景點。

惠宇建設總經理顏定滄表示，預計6月底、7月初進場的單元三新案，不僅正面萬坪公園、文高預定地，闊達2,000坪的基地也僅蓋約500坪，留下1,500坪的庭院，打造住戶和鄰里共享的森林秘境，將過去只出現在郊區的山光水色，移植到市中心。

顏定滄強調，單元三新案採用台中宜居建築特有的大陽台，平移別墅概念、放大空間尺度，以「SKY VILLA」天空墅為訴求，打造樓高20層的「天空墅」頂級住宅，產品規劃45-70坪，每坪開價40-45萬元，總銷近40億元。因為是宜居建築，「這個建案擁有大陽台、大廚房、大餐廳、大工作陽台」，目標客層鎖定企業主與海外回台的二代菁英。

(工商 )