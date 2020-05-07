受疫情重擊，鮮活果汁-KY（1256）7日公告，第一季合併營收3.66億元，年減46.71％；歸屬於母公司稅後淨利0.12億元，年減87％；每股稅後盈餘0.35元，亦明顯少於去年同期的2.69元。

鮮活表示，今年初受大陸新型冠狀病毒疫情影響，當地工廠延後復工，致使整體工作天數減少，加上大陸防疫管制措施大幅限制經濟活動，因而影響公司第一季表現。

此外，鮮活7日同步公告4月合併營收2.27億元，年減27.84％；累計前四月合併營收5.93億元，年減40.79％。

不過，鮮活4月營收衰退幅度，相較今年2、3月營收年減幅，已明顯逐月收斂（2月年減逾八成、3月年減五成）。鮮活表示，主要是3月起大陸餐廳及手搖茶飲門市陸續重啟營運，並配合手搖茶飲外送訂單需求先行發酵，出貨量已見逐漸回升。

展望第二季，鮮活強調，隨著大陸疫情趨緩、手搖茶飲產業漸進入旺季，加上當地多個城市發放消費券，預期消費需求將持續增溫，帶動公司營收逐月上揚，下半年營運可望回復穩健發展。

(工商 )