新種金融業將搶銀行生意。金管會7日表示，統振及易安聯申請進沙盒實驗外籍移工的小額跨境匯款，從每月數十筆、匯款總額數百萬元，到目前已是每月數萬筆、金額數億元的匯款，二家公司目前都已獲准再延長實驗期半年，等待電支條例修法後，可申請有限執照。

金管會綜規處長林志吉表示，統振去年底就獲准，提高匯款限額與筆數限制，由每人每天限匯款3萬元、每月限匯7萬元、每年合計匯款上限36 萬元；提高為每月上限10萬元、一年匯款上限50萬元，單日則維持3萬元不變。而在統振申請提高匯款限額後，二家公司匯款限額將拉平。

同時統振與易安聯的沙盒實驗期限在4月29日就將到期，實驗成果應算成功，但必須等電子支付條例與電子票證條例合併，才會增加電支機構得兼營跨境匯款、或直接核准經營跨境匯款的有限執照，因此金管會又再核准統振與易安聯延長實驗期到今年10月29日，期間可繼續從事外籍移工的跨境匯款，等待法規上路才能申請執照。

林志吉表示，銀行單筆跨境匯款收費約600到上千元，但統振與易安聯單筆只收100～200元，且受理匯款後最快一個小時，外籍移工的家人或境外帳戶即可到帳。因為統振與易安聯是在菲律賓、印尼、越南、泰國等地另有一帳戶，只要台灣確定收款，在國外的帳戶即轉帳出去，可比銀行透過傳統系統匯款的時間可能快上一天，因此在台外籍移工越來越多人利用這二家公司進行匯款，單筆金額可能都在數萬元。

這二家公司因為同時從事外籍移工仲介等事宜，因此希望增加跨境匯款，可協助移工匯薪水回國外家鄉，進行一條龍的服務。

未來法規通過後，統振與易安聯要申請電子支付執照，成為金融機構，還是只申請跨境匯款業務的證照，之後如何管理，銀行局方面表示，電支條例已送行政院審查，未來若立法院完成三讀，將再訂相關子法管理資本等問題。

(工商 )