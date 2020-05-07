大陸陜西靖邊79歲老人疑被兒子遺棄墓穴，目前病情穩定。靖邊縣公安局表示，馬某自述作案動機，因為母親生活難以自理，經常大小便失禁，弄得家里很臭，讓他感到心理壓力很大。現在他感覺很後悔。

新京報此前報道，陜西靖邊79歲老人疑被兒子遺棄墓穴，目前病情穩定。7日，老人的侄子王先生向新京報記者表示，老人擔心兒子被判刑。救治老人的靖邊縣中醫院院長告訴新京報記者，老人並沒有癱瘓，目前病情已穩定，小兒子與大兒媳婦在醫院陪護。

嫌疑人妻子張某5日，報警稱自己的丈夫馬某將婆婆用手推車拉出去後未歸。據馬某交代，2日晚他將母親埋至一處廢棄墓坑內。老人被救出後送醫，馬某因涉嫌故意殺人罪已被刑拘。

因此前馬某流露過棄養母親的想法，當馬某的妻子發現馬某和婆婆不見時，於5日上午報警。警方介入後，傳喚馬某到案審訊。據馬某交代，將母親埋在靖邊縣城南萬畝林一處廢棄墓坑內，之後，用破碎墓碑將墓口堵住。在墓坑外部填土，並沒有在坑內填土。

此舉並非臨時起意，他曾多次到事發地撿柴火，對周圍環境熟悉。埋人後他到隔壁鄉鎮打工去了。現在他感到很後悔。警方救援刨到堵住墓口的廢棄墓碑時，聽見馬某母親呼救，被救出時老人說：「我就知道一定會有人來救我的。」

(中時 )