台北市民權國中串連120位學生響應活動。（Sodastream提供／李柏澔台北傳真）

受新冠疫情影響，全球石油價格暴跌，現在一瓶20塊600ml的瓶裝水可以買2瓶等量的汽油、超過15瓶的白開水，然而寶特瓶已蟬聯多年海洋廢棄物排行榜前三名，環保團體RE-THINK重新思考環境教育協會與Sodastream 舒達氣泡水機於今年世界地球日共同發起「和地球乾杯」挑戰活動，邀請大家拿出環保杯、拒用一次性瓶裝水，以行動帶來改變。

今年是世界地球日50周年，受疫情影響大家減少出門，RE-THINK將群聚運動改為個人的環保行動響應，推動減塑愛地球。活動以時下最夯的社群點名發出，邀請大家挑戰連續10天不喝瓶裝水，知名網紅台客劇場、教育傳播媒體臺灣吧、環保Youtuber金魚腦、白昆禾、獨立樂團拍謝少年等都拍片響應，還有國中小朋友與童軍團老師帶隊，數十位學生一起驕傲舉起水壺說「我們不喝瓶裝水」。

Sodastream表示，經統計一支Sodastream專用水瓶最多能減少2000支拋棄式塑膠瓶的使用，預計至2025年Sodastream品牌與使用者能為全球省下高達67億支一次性塑膠瓶，此數量足以繞行地球437圈。

台北市民權國中劉雨家老師和學校主任及教學夥伴們一起，串連了4個班級共120位學生響應活動，從海洋環境的永續做為學生探究的議題，從察覺問題到採取行動，逐一落實「早餐減塑」、「淨灘」、「海洋文學閱讀」等實踐課程。

劉雨家表示，「除了讓學生知道要做，更重要的是為何而戰，背後的理念溝通更為重要」，也認為減塑教育具有保鮮期，唯有持續不斷於生活提醒實踐才能深植人心。

RE-THINK創辦人黃之揚表示，希望世界地球日對民眾而言不只是口號，而是轉為日常實際的行為，每天都是地球日，希望疫情趕快過去，能再號召大家一起淨灘。

(中時 )