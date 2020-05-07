原本應該是一輛霸氣的名車，被丟在路邊，上面堆滿鳥糞、各種髒汙，這輛價值3百萬的JAGUAR（捷豹），被棄置在高雄三民區禮明路，車牌也被拆掉，遭檢舉罰單一張張累積，被拖吊至保管場，車主仍不願理睬，最後以廢鐵價9525元賣出，比保管費1萬元還「便宜」。

車主不要這輛百萬名車，背後有段辛酸的故事，這位車主20年前婚姻正甜蜜時，前妻買了3百萬的JAGUAR送他，兩人婚姻沒有走到最後，以離婚收場，車主看到車子想起過去種種回憶，不想睹物思人，因此將車子棄置路邊，「就是不想要了」，這輛名車二手價至少大約15萬，如今僅剩不到萬元的廢鐵價賣出，不禁令人感嘆，感情的變化不勝唏噓。

高雄警方辦理查扣車輛拍賣作業，總共拍賣88輛車，包含4輛汽車、84輛機車，全都以廢鐵價格賣出，汽車每輛售9525元、機車則是賣1200元，總計拍賣13萬8900元。

(中時電子報)