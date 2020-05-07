中央擴大紓困方案開放申請第二天，新北市29區公所7日截至晚間8點，共收件數5,259案，加上6日收件2143案，合併2天來共收件7402案。

新北市長侯友宜在上午防疫會議，呼籲所有公務人員對所有申請者要有同理心，千萬別跟民眾起衝突，大家忍一忍，把本分做好、默默地做事，市長會扛起所有責任。

(中時 )