新光金三姝宮鬥戰，引發「家天下」的批評，也讓外界質疑公司治理等問題；金管會表示，對於個案不評論，也沒有要介入調查；不過，銀行局副局長莊琇媛表示，金融業是特許行業，服務廣大的社會大眾，公司治理要有更高標準，有3點提醒要新光金謹記並遵守。

金管會表示，金融業是特許行業，公司治理應有更高的標準要求，金融業家族化的問題，是易有相關利害關係人交易，或不當行為損及金融業權益，進而影響大眾權益，因此，需要有更好的公司治理。

其次，金控公司應該依證券交易法相關規定以及「金控公司治理實務守則」，強化董事會職能，發揮審計委員會功能、資訊揭露透明化，落實執行公司治理。

第三，金管會透過強化金融業自身法令遵循，與內稽內控及董事會職能，要求董事會應監督建立有效的利益衝突防範，以及利害關係人交易控管等機制，持續透過金融檢查與日常監理，檢視金融機構公司治理及內部控制執行情形。

新光金這次宮鬥戲碼，起因於獨董李勝彥在董事會中，反對新光金副董事長李紀珠擔任下屆董事候選人，立委費鴻泰影射吳東進長女吳欣盈在背後操控，抨擊新光金是「家天下」，新光金小公主吳欣儒也無端捲入戰火，費鴻泰要金管會好好管管。

吳欣盈也在臉書回嗆，費鴻泰是「無的放矢」，她說，若金管會查證屬實，願向社會大眾致歉，但若無此事，費鴻泰也應公開向她道歉。

(中時 )