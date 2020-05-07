知名兩性作家欣西亞在臉書發文，開頭就點出有研究證明「男人天性確實愛濫交」。(圖/ 摘自欣西亞和Shane任翔)

羅志祥被前女友周揚青分手信，揭露會約P和多人運動，甚至和愷樂有不正常男女關係，震驚大眾。近期網路知名兩性專家欣西亞在臉書分享看法，從生物學角度看，驚曝「男人骨子裡還真有濫交的因子」；此外也建議大家管好自己，別當爛咖。

日前知名兩性作家欣西亞在臉書發文，開頭就點出有研究證明「男人天性確實愛濫交」，並提到羅志祥爆出會多人運動和約P，引起不少女網友詢問她「男人是不是天性舊愛濫交？」；欣西亞特別回應，提到心理學和生物學中有名的「柯立芝效應」，研究發現雄性生物有傳宗接代的本能，所以會想多重性伴侶，為了能有效「播種」。

所以從生物學角度，看得出「男人骨子裡還真有濫交的因子在」，但欣西亞提到人和禽獸的區別，就是我們有道德約束，像是婚姻和法律制度，因此建議男人若想四處玩，就好好維持單身不要走入婚姻，最好連女朋友都不要有；最後欣西亞也建議，大家先管好自己，與其怕認識爛咖，不如先別讓自己變成爛咖。

(中時電子報)