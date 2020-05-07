新冠肺炎疫情大舉衝擊國內航空、旅運市場，台灣高鐵（2633）7日公布首季財報，稅後淨利驟降至11.29億元，年減50.62％，EPS 0.2元，創近10季低點。

台灣高鐵今年以來受新冠肺炎疫情影響，運量大幅下滑，3月總計12車站進出人數為352.99萬人，不僅較先前各月平均550～600萬人明顯縮減，並創下近年單月進出人數新低紀錄，反應出首季獲利「急踩剎車」。

台灣高鐵4月營收20.34億元，月減14.45％，年減49.83％，營運動能明顯受到衝擊，公司也啟動短期班表調整，已將周末離峰時段取消 41 班車次，18日將進行第二階段短期班表，預計再減少147班，每周提供828班次的旅運服務，降低營運支出。

由於國內新增確診人數趨緩，且連25日無本土案例，商務乘客可望率先增加，並帶動國旅市場逐步回溫，法人預估，台灣高鐵4月營收有機會見到谷底。

台灣高鐵日前董事會通過擬發行150億元內的無擔保公司債，公司指出，本項發債計畫之主要用途為「償還債務」。後續將依照董事會決議，盱衡市場情況適時辦理發債事宜。且目前利率處於相對低檔，本項發債計畫有利於增加公司未來財務規劃彈性。

(工商 )