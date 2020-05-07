近期國內重大火警意外頻傳，加上政府強力宣導防災安全的重要性，不少民眾對於居家安全意識大幅提升，帶動防災安全品跟著熱銷，寶家五金百貨相關產品業績明顯成長三成。

寶家五金百貨表示，消費者在採購防災商品中，尤其以「泡沫滅火器」及「防偵煙警報器」最為熱賣。其中，強調不佔空間的「泡沫滅火器」，銷量表現最突出，無論在家中或是車用，都能以備不時之需。

寶家五金百貨特別推薦多款防災必備商品。首先是講求可在發生火災時、能立即具警示作用的「防偵煙警報器」，爭取黃金逃生時間，可即時感應做出提醒；而其他推薦商品，如耐熱防火插頭延長線，也是消費者除了備妥防災居安設備之外，也要同步注意居家電器使用，預防家中失火。

另外，緊急照明燈可因災害造成停電時，於黑暗中導引逃生，以應對突如其來的緊急情況。寶家五金百貨提醒民眾，預先備妥防災安全設備，強化消防安全，降低發生意外風險。

(工商 )