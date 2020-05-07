中職每場開放一千名觀眾進場，中信兄弟今日開放季票及各級會員搶票，截自晚上8點止，8、9兩日已售出8成，10日也售出7成，稍晚還有中信兄弟聯名卡可購票，明日將開放一般球迷購票，即使沒有申辦會員仍有機會。

明日洲際球場由中信兄弟迎戰樂天桃猿的比賽，是編號第37場的這場比賽，也是全球首支開放球迷進場觀賽的職業棒球賽事，中信兄弟今日下午起，陸續開放季票、猛象會、艾樂粉及親子象會員購買，每位會員每場能買4張，等全部會員購買截止後，今明兩日賣出8成票。

8、9兩日約還有200張、10日還有300張，中信兄弟聯名卡採邀約制，每人每卡限購2張，從今晚至10點前購買，明日早上9點30分起則全面開放購票，一般球迷還有搶購的機會。

兄弟此次售票一律由「中信兄弟售票網」及今年度推出的「中信兄弟售票」APP購買，當天售票窗口僅提供補票及諮詢服務，不開放售票。票價不分平假日、不分熱區，全票350元、半票250元。

(中時 )