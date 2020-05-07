議員黃敬平認為桃捷虧損向中央伸手要錢是與民爭利。(蔡依珍攝)

議員梁為超認為桃捷虧損向中央伸手要錢是與民爭利。(蔡依珍攝)

桃園大眾捷運公司受新冠肺炎疫情影響運量銳減，積極向中央申請紓困補助，但卻遭議員黃敬平和梁為超痛批是「與民爭利」，直言中央紓困對象是民間企業，桃捷屬於公股公司，應自負盈虧或由市府補助，當伸手牌「沒骨氣」，桃園市長鄭文燦強調桃捷虧損2.7億元，機場部分就短收2.3億元，緩頰：「中央紓困預算有限，但該爭取就要爭取！」

黃敬平、梁為超表示，前年桃捷賺了1億多，立刻大方調降票價10元，何等意氣風發，孰料風水輪流轉，桃園捷運年後開始虧錢，「就沒有骨氣，向中央伸手爭取紓困補助」，卻立刻被交通部狠狠打臉，一口就回絕桃捷的紓困案，認為擺明就是要修理市長鄭文燦，諷刺：「是不是跟交通部長林佳龍關係太差，中央才不讓步？」

黃敬平、梁為超質疑，交通部已經很明白指示，紓困補助方案以民間業主為主，目前國家在緊急狀況，錢要用在刀口上，先解決民間業者問題，捷運屬於地方自治，希望地方政府尋自己的預算救急，想辦法協助事業部門度過難關，地方政府對於自己經營的事業體，應該也要有自己的紓困措施「自救人救」，呼籲桃園捷運公司不要與民爭利，地方政府應該自救，不該納入中央紓困爭取的目標，「民間業者及民眾都在爭取紓困補助，餅就這麼大，機捷應該自救才對！」

鄭文燦說，疫情衝擊，機場捷運旅客從13萬人掉到不到1000人，目前機場捷運資產尚未移轉市府，仍屬由桃捷公司委託營運階段，中央紓困範圍正逐漸擴大中，但地方捷運系統部分尚未納入。

鄭文燦也否認被交通部「打槍」，強調是中央認為應該申請經濟部補貼，目前經濟部因應新冠肺炎疫情推出艱困事業水電費減免政策，待核准桃捷公司申請後，預期桃捷公司每月將可省下約800萬元電費，針對桃捷公司受疫情影響，包括票箱收入短收及增購防疫物資費用，市府也將協助桃捷公司積極向交通部申請補助。

桃捷公司總經理蒲鶴章表示，有關票箱收入短收部分，除受機場旅運人次影響，另一個主因為配合中央防疫政策，禁止需居家檢疫者入境後搭乘大眾交通工具措施，針對這部分，桃捷公司將於8日前往交通部說明，並積極向交通部爭取相關補貼。

(中時 )