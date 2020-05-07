大陸海關總署7日公布4月份外貿帳，其中拉動GDP成長「三駕馬車」之一的出口增速意外由負轉正，年增3.5％，創年內新高且遠超市場預期。但分析認為，出口數據的意外表現主要是因去年基數低及大量口罩等醫療物資出口，但目前新出口訂單仍疲弱，未來仍不排除「兩位數負增長」。

海關總署數據顯示，4月出口年增3.5％，增速為今年以來最高，遠高於市場預期的年減15.7％。進口年減14.2％，遜於市場預期的收縮11.2％，跌幅為2016年1月以來最大。4月貿易順差為453.4億美元，高於市場預期的63.5億美元。

中海晟融首席經濟學家張一表示，出口超預期增長主要是因為去年同期基數相對較低，也有可能存在一定程度的替代效應，即出口競爭國受疫情影響生產能力削弱，競爭力下降。或主要出口市場本身生產能力下降導致進口需求增加。

另外，考慮到日均4億美元的醫療物資出口，也對出口起到一定支撐作用。而進口需求下降則是意料之中，說明復工復產遠不及預期。考慮到新出口訂單仍然疲弱，5月份乃至未來一段時期外需疲弱的影響遲早會反饋到出口數據上，未來出口不排除兩位數負增長。

中原銀行首席經濟學家王軍也認為，不能過度解讀出口個別月份的波動，還是要觀察更長時期的走勢。在今年全球經濟很大機率步入衰退的情況下，外貿偏弱格局難以很快修復，今年進出口還是面臨很大壓力。

不過光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，中國出口出現斷崖下滑可能性偏低，主要是基於出口韌性增強，出口多元化、民企出口比重及高附加值出口比重提升。

對於進口超預期下滑，周茂華解讀，一方面內需恢復需要一個過程，另一方面4月大宗商品價格整體下行，一定程度拖累進口表現。但中國疫情基本得到控制，國內居民生活逐步恢復常態化，預計內需仍將穩步擴張，從五一黃金周表現看，內需恢復前景樂觀。

(工商 )