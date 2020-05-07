新冠肺炎疫情肆虐全球，同樣地也在印尼持續延燒。不只有新冠肺炎，登革熱在當地比起往年也較為嚴重，2020年第1季的登革熱病例至4月底已有逾5萬起病例，其中有315人死亡。

根據《中央社》引述《印尼時代報》（Tempo）報導，印尼衛生部蟲媒及人畜傳染性疾病防治官員西蒂（Siti Nadia Tarmizi）指出，印尼至4月底已有5萬112人罹患登革熱，其中有315人死亡。疫情最慘重的則是峇里島，共計6050起病例、東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）有5010例、楠榜省（Lampung）有4176例。日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）也報導，印尼今年第1季的登革熱病例較去年增加15.7%。

根據統計，印尼去年共有13萬7761個登革熱病例，其中917人死亡，2018年有6萬5602個病例，死亡人數344人，2017年的死亡人數是493人死亡，2016年則是1598人。

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(中時電子報)