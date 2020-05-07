過去兩季等不到勝場數的台灣電力女籃，今天面對中華電信，開賽打出11比3高潮，頗有終止連敗的氣勢，可惜上季亞軍中華電信立刻回敬猛烈攻勢超前，最終電信86比49告捷。
電信林玉書以5成投籃命中率攻下全場最高21分，締造個人WSBL代表作，生涯首度接受電視轉播場邊訪問，賽後謙虛表示教頭黃曉潔跟隊上學姊給機會才能飆分。
黃曉潔賽後指出，過去帶輔仁大學時，或許跟林玉書奠定不錯的關係，因此原本林玉書因為身材沒有太突出，大學畢業後不想繼續打球，經過多次溝通，終於進入WSBL， 而林玉書今天對台電有不少接球後直接出手的進攻，也能漂亮得分，令球迷耳目一新，黃曉潔因此爆料，其實阿書之前投籃速度比較慢，特地花了一段時間去幫她調整。
林玉書補充，調整出手速度的期間真的很辛苦，當時必須一天投進2、300球，至少兩、三個月才比較適應，「所以有時場上出現大空檔的話，我還是會頓一下再出手。」
黃曉潔愛才心切，認為平時認真的林玉書防守要再加強，三分外線的出手距離還要再拉遠到三分線外兩步，或許可以增加她更多武器。
(中時 )
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